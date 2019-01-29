Что случилось в Нью-Йорке

Сроки, букмекеры, самопровозглашенная икона бокса, судья, боль — через какие преграды шел наш Росомаха к поясу. Спортивный обозреватель «Псковской правды» разбирает бой и недоумевает из-за прохладного отношения к знаковому событию на родине нашего боксера. В ночь на 19 января в сердце Нью-Йорка в шеститысячнике Hulu Theatre на Мэдисон Сквер Гарден состоялся крупный вечер бокса. Российский боксер Артур Акавов техническим нокаутом в 12-м раунде уступил обладателю титула WBO в среднем весе Деметриусу Андраде. Для россиянина это поражение стало третьим в карьере, и Акавов во второй раз не смог завоевать чемпионский пояс. В 2016 году он уступил свой пояс, завоеванный годом ранее, британцу Билли Джо Сондерсу, который на тот момент владел титулом WBO.

Мужикам здесь не место

Шоу, праздник, Голливуд. Это Штаты, тут все делается ради зрителя. Угрюмым мужикам здесь не место. Тут нужен хайп, взаимные уколы через СМИ, истории, вызывающие обсуждение и повышающие рейтинги. Посмотрите на афишу события для канала DAZN, владевшего правами на трансляцию. На первом плане там «непобедимый» чемпион Андраде по прозвищу Бу-Бу. Акавов на фоне в числе остальных. Для затравки боя в декабре прошлого года по мировым СМИ прошла информация, что новая икона бокса в среднем весе задержана с пистолетом, который тот перевозил в сумке Луи Витон. Безупречный боксер, немного плохиш — то что надо. В это время Акавов в спешном порядке вел подготовку боя в Петербурге: кардио, баня, тренажеры, груша. Какой уж тут хайп. Псковскому Россомахе сообщили о бое с Андраде в максимально возможный последний момент. Источники в штабе псковского боксера сообщили нам, что Андраде знал примерную дату и оппонента гораздо раньше. Первоначально биться он должен был с Билли Джо Сондерсом, но в сентябре провалил допинг-тест и самоустранился от поединка. Акавов получил информацию о бое только в конце ноября. Акавов имел схожие проблемы и в поединке с Сондерсом, где, по мнению многих, выглядел лучше оппонента. Чтобы не дать Акавову выглядеть и лучше новой иконы бокса, а именно в таких эпитетах обозревают бои Андраде в американской прессе, дату объявили впритык. О действиях судьи в ринге напишем чуть ниже, но выглядело все именно так, будто Акавову не собирались дать шанса. Косвенно об этом свидетельствуют и котировки букмекеров, которые оценивали победу Акавова как фантастику, а победу Андраде прогнозировали как чуть ли не случившееся событие. Для титульного боя разрыв коэффициентов был чудовищно большим: 1,02 к 10,5. Пскович, ростовчанин, дагестанец, петербуржец, россиянин. Но по сути у Акавова не было возможности отказаться от спектакля, который, как и полагается, был показан на Мэдисон Сквер Гарден — главном месте спектаклей Нью-Йорка. Удивляет другое. Отношение к поединку в России.

О бое Акавова по сути вспоминали только преданные болельщики и товарищи, знающие Артура. А путь 33-летнего боксера в России имел остановки не только в Пскове, хотя мы и имеем право считать его воспитанником именно псковской школы бокса. Каждый школьник до сих пор бредит боем между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, а бой за пояс между американцем и россиянином почти не вызвал волнений в медиапространстве. Федеральный канал «Матч» объявил о том, что будет показывать бой, всего за несколько дней. Ранее его планировали показать только по профильному кабельному каналу. При этом бою 40-летнего филиппинца Мэнни Покьяо, состоявшемуся на следующий день в Лас-Вегасе (тоже тот еще участник спектаклей, собирается переходить в UFC), на канале «Матч» было посвящено многонедельное промо, включавшее в себя полнометражный документальный фильм. Можно только поблагодарить комментаторов «Матча», обслуживавших поединок Акавова из московской студии, — они недоумевали от происходящего, как и собравшиеся у экранов. Примерно так же выглядело и освещение боя после завершения: переводные заметки на лентах федеральных информагентств о «тотальном превосходстве Андраде» вкупе с детальным обзором боя Покьяо. Умеем мы аплодировать чужим спектаклям.

Бой получился совсем не таким, как хотелось. Думаю, и для соперника тоже.

Несправедливая точка