Очаг коронавируса в Бежаницкой аптеке признан неактивным

Очаг коронавируса в Бежаницкой аптеке (посёлок Бежаницы) снят с контроля Роспотребнадзора как неактивный, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«Новых очагов нет», - добавил он.

В Бежаницкой аптеке были выявлены 6 заражённых. Об вспышке заболевания в этой организации стало известно 6 февраля.

На сегодняшний день активными в регионе остаются 4 очага коронавируса: в Дедовичской районной больнице, в Великолукской межрайонной больнице, в Свято-Введенском женском монастыре в Островском районе и в Яммской школе в Гдовском районе.