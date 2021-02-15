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Общество / Здоровье

Очаг коронавируса в Бежаницкой аптеке признан неактивным

15 февраля 2021 года, 09:21

Очаг коронавируса в Бежаницкой аптеке (посёлок Бежаницы) снят с контроля Роспотребнадзора как неактивный, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«Новых очагов нет», - добавил он.

В Бежаницкой аптеке были выявлены 6 заражённых. Об вспышке заболевания в этой организации стало известно 6 февраля.

На сегодняшний день активными в регионе остаются 4 очага коронавируса: в Дедовичской районной больнице, в Великолукской межрайонной больнице, в Свято-Введенском женском монастыре в Островском районе и в Яммской школе в Гдовском районе.

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