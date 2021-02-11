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Общество / Здоровье

355 жителей Псковской области полностью привиты от COVID-19

11 февраля 2021 года, 15:05

355 жителей Псковской области полностью привиты от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью 11 февраля. Еще порядка 7,5 тыс. человек привились первым компонентом вакцины.

355 жителей Псковской области полностью привиты от COVID-19

«Сейчас эта наша общая главная приоритетная задача, от выполнения которой зависит сохранение жизни и здоровья жителей Псковской области, а также скорость выхода из режима ограничений», - подчеркнул глава региона и добавил, что в регионе открыты 27 точек вакцинации.

Еще 4 района: Красногородский, Плюсский, Пустошкинский и Усвятский - ждут поставки холодильного оборудования. Оно уже заказано и оплачено, заверил Михаил Ведерников. Прививочные пункты откроются в этих муниципалитетах до конца месяца. 

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Комментарии

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Бабулечка
15:54 11.02.2021

Гениально - от вакцинации зависит скорость выхода из режима ограничений. Означает- никогда.

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