355 жителей Псковской области полностью привиты от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью 11 февраля. Еще порядка 7,5 тыс. человек привились первым компонентом вакцины.

«Сейчас эта наша общая главная приоритетная задача, от выполнения которой зависит сохранение жизни и здоровья жителей Псковской области, а также скорость выхода из режима ограничений», - подчеркнул глава региона и добавил, что в регионе открыты 27 точек вакцинации.

Еще 4 района: Красногородский, Плюсский, Пустошкинский и Усвятский - ждут поставки холодильного оборудования. Оно уже заказано и оплачено, заверил Михаил Ведерников. Прививочные пункты откроются в этих муниципалитетах до конца месяца.