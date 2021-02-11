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Общество

Михаил Ведерников поручил проверить Яммскую школу из-за коронавируса

11 февраля 2021 года, 14:22

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проверить Яммскую среднеобразовательную школу в Гдовском районе, в которой уже второй раз фиксируется очаг COVID-19. Об этом передает корреспондент «Псковской правде» с заседания оперштаба по борьбе с заболеваемостью 11 февраля.

Губернатор отметил, что в Яммской школе уже второй раз фиксируется очаг, в прошлый раз это было в декабре 2020 года. Он поручил проверить учреждение на предмет соблюдения противовирусных требований.

В настоящее время основное здание  учреждения переведено на карантин. Всего в Псковской области более 400 учеников находятся на дистанционном обучении. 

Кроме школы в Ямм, под контролем у Роспотребнадзора находятся 5 очагов коронавируса.

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