Михаил Ведерников поручил проверить Яммскую школу из-за коронавируса

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проверить Яммскую среднеобразовательную школу в Гдовском районе, в которой уже второй раз фиксируется очаг COVID-19. Об этом передает корреспондент «Псковской правде» с заседания оперштаба по борьбе с заболеваемостью 11 февраля.

Губернатор отметил, что в Яммской школе уже второй раз фиксируется очаг, в прошлый раз это было в декабре 2020 года. Он поручил проверить учреждение на предмет соблюдения противовирусных требований.

В настоящее время основное здание учреждения переведено на карантин. Всего в Псковской области более 400 учеников находятся на дистанционном обучении.

Кроме школы в Ямм, под контролем у Роспотребнадзора находятся 5 очагов коронавируса.