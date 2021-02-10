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Общество / Здоровье

Число излечившихся от коронавируса в Псковской области перевалило за 19 тысяч

10 февраля 2021 года, 09:29

Число излечившихся от коронавируса в Псковской области достигло 19 тысяч 138 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. 220 пациентов выписали из псковских медучреждений за сутки 9 февраля.

При этом в ковид-статистику региона добавилось всего 76 новых случаев. В Пскове (всего 11 тыс. 7) заболели 28 человек. В Дедовичском районе (всего 582) COVID-19 диагностировали у 12 пациентов, в Великих Луках (всего 5 тыс. 502) – у 11. 

Число излечившихся от коронавируса в Псковской области перевалило за 19 тысяч
В Себежском районе (всего 409) подтвердилось 6 случаев заболевания, в Печорском (всего 576) – 5, в Плюсском (всего 421) – 4. По 3 ковидбольных находятся в Псковском (всего 2 тыс. 564) и Опочецком (всего 808) районах. 2 заболевших выявили в Порховском районе (всего 956), по 1 - в Гдовском (всего 398) и Палкинском (всего 327).

С начала пандемии подтвердилось 30 тыс. 411 случаев COVID-19. Из них 145 закончились летальным исходом.

«Новых очагов нет, в действующих заболевших не выявлено», - написал Михаил Ведерников. 

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