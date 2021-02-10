Число излечившихся от коронавируса в Псковской области перевалило за 19 тысяч

Число излечившихся от коронавируса в Псковской области достигло 19 тысяч 138 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. 220 пациентов выписали из псковских медучреждений за сутки 9 февраля.

При этом в ковид-статистику региона добавилось всего 76 новых случаев. В Пскове (всего 11 тыс. 7) заболели 28 человек. В Дедовичском районе (всего 582) COVID-19 диагностировали у 12 пациентов, в Великих Луках (всего 5 тыс. 502) – у 11.