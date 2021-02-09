13 тысяч 482 дозы вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область

13 тысяч 482 дозы вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область на сегодняшний день, сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина в ходе пресс-конференция 9 февраля.

По ее словам, пунктов вакцинации еще нет в Красногородском, Плюсском, Пустошкинском и Усвятском районах. Эти муниципалитеты ждут поставки морозильного оборудования. При этом местные жители могут пройти вакцинацию в других районах, например, жители Усвятского района - в Невельском филиале межрайонной больницы.

«Люди охотно прививаются, но спрос не ажиотажный», - подчеркнула спикер и добавила, что особых очередей нет. По состоянию на вечер 8 февраля, 957 человек записались на прививки через «Госуслуги». Еще 560 жителей региона встали в лист ожидания. «Лист ожидания связан не с недостаточностью вакцины, а с пропускной способностью учреждений», - подчеркнула Рагозина.

Также запись на вакцинацию ведется по номеру единой службы «122», через колл-центры поликлиник или при личном посещении медучреждения.