До 31 мая в Псковской области появятся две рамки весогабаритного контроля

До 31 мая в Псковской области появятся два автоматических пункта весогабаритного контроля транспортных средств, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству. Комплексы установят в деревне Ляды Плюсского района на дороге Заполье – Гдов и в деревне Хохлово Барское Гдовского района на автодороге Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье.

Всего на приобретение оборудования, монтаж, пусконаладочные работы и ремонт прилегающего участка дороги потратят около 93 млн рублей. Средства выделены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Управление автомобильных дорог Псковской области («Псковавтодор») уже заключило контракт с «Русробот». Как уточнили в «Псковавтодоре», комплекс состоит из устройства передачи данных, шкафа управления, автоматики и программного обеспечения. Он будет круглосуточно измерять весовые и габаритные параметры грузовых автомобилей.

Если система выявит грузовик, который превышает предельно допустимые нормы по весу и габариту, она передаст его данные в Центр автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УМВД России по Псковской области. Там нарушителю выпишут штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

До 2024 года в приграничных районах Псковской области планируется установить 9 автоматических комплексов весогабаритного контроля.