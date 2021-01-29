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Общество / Здоровье

Более 17 тысяч человек выздоровели от коронавируса в Псковской области

29 января 2021 года, 09:39

17 тысяч 197 человек выздоровели от коронавируса в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. В частности, за минувшие сутки поправились 215 пациентов.

При этом число заболевших увеличилось на 171 человека. В Пскове (всего 10 тыс. 587) COVID-19 диагностировали у 30 человек, в Великих Луках (всего 5 тыс. 372) — 28, в Дедовичском районе (всего 517) – 26.

Более 17 тысяч человек выздоровели от коронавируса в Псковской области

12 заражённых выявили в Гдовском районе (всего 354). По 10 случаев коронавируса подтвердилось в Псковском (всего 2 тыс. 397) и Плюсском (всего 400) районах. 8 человек заболели в Пушкиногорском районе (всего 229) и 7 – в Невельском (всего 1 тыс. 192). По 6 ковидбольных добавилось в Стругокрасненском (всего 269) и Локнянском (всего 199) районах, по 5 – в Новосокольническом (всего 717), Великолукском (всего 698), Куньинском (всего 257) и Бежаницком (всего 256) районах. Четыре жителя заразились в Усвятском районе (всего 125), два – в Себежском (всего 371). По одному инфицированному выявлены находятся в Островском (всего 1 тыс. 380) и Дновском (всего 278) районах.

Общее число инфицированных в регионе достигло 29 тыс. 178 человек, из них 128 умерли.

За сутки 28 января было проведено 1 тыс. 113 исследований на коронавирус. Всего медики проверили 246 тыс. 356 тестов.

«Призываю сохранять бдительность и придерживаться всех правил противовирусной безопасности», - отметил глава региона.

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Бабулечка
13:43 29.01.2021

От неиспытанной до конца вакцины появляются по стране у некоторых вакцинированных серьезные последствия , к сожалению, пока не доводят до населения. А куда исчезло сообщение о том , что профсоюзы работников образования выступают против принудительной вакцинации? От какой вакцины оказалась парализована учитель Трифонова Н.В. из Великих Лук. Если Псковская ПРАВДА умалчивает, то читатель будет иметь обратное мнение.

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