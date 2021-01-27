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Общество

Тала Нещадимова: Циклон «Ларс» добрался до Псковской области безобидным

27 января 2021 года, 14:22

Циклон «Ларс» добрался до Псковской области безобидным, сообщила «Псковской правде» руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова. Из неблагоприятных природных явлений, которые циклон принес с собой, она выделила гололед.

По словам Талы Нещадимовой, в тыловой части циклона отмечен переход к морозной погоде, поэтому скоро в Псковской области начнется плавное похолодание. Так, в течение недели установится комфортная морозная погода. Температура воздуха днем будет от 0 до -5 градусов мороза, ночью - до -10 градусов.

Кроме того, ожидается выпадение снега. По прогнозу, он будет идти каждый день.

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