Первый этап вакцинации от COVID-19 прошли порядка тысячи псковичей, сообщила первый вице-губернатор Вера Емельянова в рамках совещания по актуальным вопросам реализации проектов в социальной сфере 25 января. Полностью завершили вакцинацию около 200 человек.

Для прививки используется препарат «ГамКовидВак», который вводится пациентам в два этапа. По словам председателя регионального комитета по здравоохранению Марины Гаращенко, в Псковскую область уже поступило более 3 тыс. доз этого препарата. Массовые поставки в регион ожидаются с 27 января. Марина Геращенко отметила, что привиться от коронавируса может каждый желающий. Однако, по поручению губернатора Михаила Ведерникова, были определены приоритетные группы населения. Их разделили по медицинским показаниям и профессиональной деятельности. В частности, приоритетными являются граждане старше 55 лет, лица с хроническими заболеваниями, а также медицинские, социальные, педагогические работники, представители органов правопорядка, СМИ, волонтеры, государственные и муниципальные гражданские служащие, учащиеся старше 18 лет и так далее.