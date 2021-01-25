Первый этап вакцинации от COVID-19 прошли порядка тысячи псковичей, сообщила первый вице-губернатор Вера Емельянова в рамках совещания по актуальным вопросам реализации проектов в социальной сфере 25 января. Полностью завершили вакцинацию около 200 человек.
Для прививки используется препарат «ГамКовидВак», который вводится пациентам в два этапа. По словам председателя регионального комитета по здравоохранению Марины Гаращенко, в Псковскую область уже поступило более 3 тыс. доз этого препарата. Массовые поставки в регион ожидаются с 27 января.
Марина Геращенко отметила, что привиться от коронавируса может каждый желающий. Однако, по поручению губернатора Михаила Ведерникова, были определены приоритетные группы населения. Их разделили по медицинским показаниям и профессиональной деятельности. В частности, приоритетными являются граждане старше 55 лет, лица с хроническими заболеваниями, а также медицинские, социальные, педагогические работники, представители органов правопорядка, СМИ, волонтеры, государственные и муниципальные гражданские служащие, учащиеся старше 18 лет и так далее.
Предварительная запись на вакцинацию ведется по номеру единой службы «122», через колл-центры поликлиник или на сайте «Госуслуги». Также можно записаться при личном посещении медучреждения. Перед введением препарата пациенту необходимо заполнить анкету и пройти медосмотр.
В настоящее время на территории региона работают 10 прививочных пунктов, подчеркнула Марина Гаращенко и добавила, что работа по организации условий хранения препарата продолжается. Также прорабатываются вопросы, связанные с вакцинацией отдаленных населенных пунктов региона и на крупных предприятиях и учреждениях.
«Вакцинация от COVID-19 является на сегодняшний день задачей № 1. Этот вопрос требует от нас максимальной организации и концентрации сил. Хотелось бы обратить внимание на принятие организационных мер на уровне муниципалитетов, чтобы поставленные задачи были выполнены в полном объеме и с максимальным эффектом. Мы будем контролировать процесс вакцинации в ежедневном режиме», — сказала Вера Емельянова.