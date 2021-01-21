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Общество / Здоровье

Еще 345 человек поправились от коронавируса в Псковской области

21 января 2021 года, 10:40

Еще 345 человек поправились от коронавируса в Псковской области и 195 - заболели, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. «195 новых случаев, и почти в два раза больше выздоровело», - отметил он.

В Пскове (всего 10 тыс. 256) COVID-19 диагностировали у 61 человека, а в Великих Луках (всего 5 тыс. 239) — 44. 17 заражённых выявили в Псковском районе (всего 2 тыс. 397) и 15 – в Новосокольническом (всего 664). По 10 случаев коронавируса подтвердилось в Невельском (всего 1 тыс. 154) и Опочецком (всего 745) районах.

Еще 345 человек поправились от коронавируса в Псковской области

В Островском районе (всего 1 тыс. 317) заболели 9 местных жителей. По 4 ковидбольных добавилось в Палкинском (всего 318), Куньинском (всего 241) и Пустошкинском (всего 224) районах, по 3 – в Великолукском (всего 682) и Гдовском (всего 315). По 2 инфицированных зафиксированы в Себежском (всего 347) и Усвятском (всего 119) районах. В Порховском (всего 903), Дновском (всего 269), Стругокрасненском (всего 253), Бежаницком (всего 236) и Пыталовском (всего 195) районах выявили по одному заболевшему. Кроме того, в статистику Псковской области добавились два инфицированных приезжих, всего их 25.

Всего с начала пандемии коронавируса в регионе заболели 28 тыс. 129 человек. При этом полностью выздоровели от этого заболевания только 15 тыс. 504 пациента.

За сутки 20 января было проведено 1 тыс. 462 исследования на коронавирус. Всего медики провели 237 тыс. 878 тестов.

Коронавирус унес жизни 115 жителей Псковской области. 

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