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Общество

Более 50% жителей Псковской области привились от гриппа

18 января 2021 года, 17:18

52,2% всего населения Псковской области привилось от гриппа, сообщает официальный Telegram-канал региона. Общее число привитых составило 326 тыс. 859 человек.

Более 50% жителей Псковской области привились от гриппа

Этот показатель ровняется 86% от запланированного. Однако, план по вакцинации детей выполнен на 100%. В этом сезоне привили 72 тыс. 800 несовершеннолетних. 

«Каждый второй привился от гриппа!» – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Псковская область израсходовала 100% федеральной вакцины от гриппа. Всего в псковские медучреждения поставили 308 тыс. 789 доз вакцины. 

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