Сто человек погибли от COVID-19 в Псковской области с начала пандемии, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе составляет 23598 . В том числе, 303 случая добавились за минувшие сутки. Выздоровело 11775 человек, в том числе 412 — за сутки. Один пациент скончался, таким образом общее количество умерших от коронавируса достигло 100 человек. .

По районам статистика следующая: Псков – 8788, Великие Луки – 4584, Бежаницкий район — 189, Великолукский район – 623, Гдовский район – 246, Дедовичский район – 268, Дновский район — 237, Красногородский район – 126, Куньинский район – 180, Локнянский район — 152, Невельский район – 942, Новоржевский район – 246

Новосокольнический район – 444, Опочецкий район – 596, Островский район – 1122, Палкинский район – 281, Печорский район – 477, Плюсский район – 335, Порховский район – 716, Псковский район – 1999, Пустошкинский район – 141, Пушкиногорский район — 161, Пыталовский район – 154, Себежский район – 260, Струго-Красненский район – 230, Усвятский район – 99.