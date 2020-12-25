За сутки в Псковской области добавилось 425 заболевших COVID-19

184 человека заболели в Пскове (всего 7 тыс. 989) и 50 – в Псковском районе (всего 1 тыс. 789). 47 заболевших выявили в Порховском районе (всего 611). В Великих Луках (всего 4 тыс. 224) COVID-19 диагностировали у 41 человека. 29 человек заразились в Опочецком районе (всего 575) и 10 – в Печорском (всего 435).

За сутки 24 декабря в Псковской области добавилось 425 ковидбольных, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

В других муниципалитетах Псковской области выявили менее 10 заболевших коронавирусом. Исключением являются Плюсский, Гдовский и Дедовичский районы, где за минувшие сутки никто не заболел.

С начала пандемии в Псковской области выявили 21 тыс. 320 инфицированных COVID-19. При этом поправились от этого заболевания 10 тыс. 592 человека. В частности, 297 пациента выздоровели за минувшие сутки.

Коронавирус унес жизни 97 жителей Псковской области.

«Ситуация остается напряженной. Берегите себя и соблюдайте все меры противовирусной безопасности», - написал Михаил Ведерников.