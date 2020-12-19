Четыре новых очага коронавируса выявлены в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Это администрация Порховского района, Пушкиногорский музей-заповедник, Пустошкинский филиал Новосокольнической межрайонной больницы и Первомайский психоневрологический интернат.

«Первых ковидбольных зафиксировали еще в начале декабря, затем по цепочке заразились и другие сотрудники. Трудность в том, что инкубационный период ковидной инфекции может быть до двух недель, симптомы проявляются не сразу. Поэтому спрогнозировать вспышку очень сложно», - пояснил глава региона.

По его словам, Роспотребнадзор провел эпидрасследование в каждом учреждении, выявлен круг контактных.

Губернатор добавил, что в строку смертности добавилось три новых случая. «Искренние соболезнования родным. Дай Бог пережить утрату близких людей», - написал Михаил Ведерников.

«Впереди выходные, проведите их на свежем воздухе, избегайте общественных мест. Берегите свое здоровье!» - резюмировал глава региона.