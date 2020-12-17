Автору фейковой информации об ужесточении противоковидных мер в Псковской области грозит наказание

Мошенник распространил сообщение с недостоверными данными в социальных сетях и мессенджерах. В частности, в сообщении говорилось о закрытом заседании оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19, на котором, якобы, было принято решение о расширении ограничительных мер.

Автору фейковой информации грозит ответственность, предусмотренная Уголовным кодексом РФ (статья 207.1) и Кодексом об административных правонарушениях РФ (статья 13.15). Об этом «Псковской правде» сообщили в администрации региона.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона не верить ложной информации. «Автор фейка явно не местный и точно не грамотный, потому что все заседания штаба у нас проходят в прямом эфире. По этой причине провести его втайне попросту невозможно», — отметил глава региона и добавил, что правоохранительные органы уже устанавливают личность распространителя ложной информации.

Кроме того, глава региона анонсировал очередное заседание регионального оперативного штаба: оно состоится 18 декабря. Итоги мероприятия будут опубликованы в СМИ и в официальных группах органов исполнительной власти в социальных сетях.

«Читайте надёжные источники и не распространяйте ложную информацию», — заключил Михаил Ведерников.