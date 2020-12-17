В сети появился фейк о введении новых противоковидных мер в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.

В частности, мошенники ссылаются на решение оперштаба. «Вся эта информация не соответствует действительности!» - подчеркивается в сообщении Telegram-канал.

Последнее заседание оперштаба Псковской области состоялось 11 декабря. На нем шла речь о переходе всех школ и средних профессиональных образовательных учреждений региона на дистанционное обучение, после которого начнутся зимние каникулы. Также по решению штаба была организована работа дежурных групп для учащихся начальных классов.

Официальный указ губернатора можно почитать здесь, а актуальную и проверенную информацию можно найти в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, для псковичей работает горячая линия 122, куда можно обратиться с любым вопросом.