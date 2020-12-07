Алексей Миллер подписал программу газификации Псковской области на 2021-2025 годы

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписал программу газификации региона на 2021-2025 годы, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении на странице в Instagram.

«К 2025 году в регионе будут газифицированы все муниципалитеты – магистральные газопроводы будут доведены в каждый районный центр», - отметил глава региона.

По словам Михаила Ведерникова, инвестиции со стороны «Газпром» составят более 8 млрд рублей. Уже в 2021 году предусмотрено свыше миллиарда рублей.

Кроме того, Псковская область рассчитывает стать одним из пилотных субъектов в реализации проекта социальной газификации. В этом случае доведение газа до домовладений будет осуществляться на федеральные средства.

Губернатор напомнил, что старая программа была полностью неактуальна. Она не содержала важных для Псковской области мероприятий.