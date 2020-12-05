Сразу 880 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Псковской области. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он напомнил, что ситуация обусловлена полной обработкой накопившихся долгов в ПЦР-лабораториях региона.

«Почему так произошло – разговор отдлеьный, - отметил он. - Уже назначена служебная проверка и без внимания эта ситуация, безусловно, не останется. Оргвыводы тоже будут сделаны».

Глава региона также отметил, что количество задержавшихся тестов оказалась выше, чем предполагалось. На оперативном штабе речь шла о «свечке» в 500 подтвержденных тестов.



