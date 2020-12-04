Директора псковских школ могут сами ввести каникулы

Каждый директор школы может в индивидуальном порядке перевести образовательное учреждение на каникулы или дистанционное обучение, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью 4 декабря, передает корреспондент «Псковской правды».

Руководитель школы, где заболеваемость выше средней по области, вправе обратиться в городское или районное управление образования с просьбой перевести школу на дистанционный формат обучения. «Дальше вопрос рассматривается местной администрацией и глава обращается на моё имя. После оценки областного Комитета по образованию будет принято решение. Схема может показаться громоздкой, но она надёжная», - подчеркнул губернатор. Он добавил, что на практике такое принятие решения занимает один - два часа.

В случае необходимости в Псковской области введут досрочные каникулы для всех школьников. Однако, такая опция, без ущерба образовательному процессу, доступна всего раз. По словам Михаила Ведерникова, пропущенные часы можно возместить за счет других каникул или введения шестидневки. Компенсировать пропуск второй раз будет гораздо сложнее. «Поэтому мы оставляем этот вариант как крайний, запасной случай при исключительно высоком заболевании среди преподавателей и учеников. И активизируем эту опцию, только если в ней есть необходимость», - заявил он.

По состоянию на 4 декабря на карантине по коронавирусу и ОРВИ в школах Псковской области находятся 138 классов. При этом полностью переведены на дистанционное обучение три школы: в Ямме, Волышово и Залесье. Последнюю перевели на «удаленку» из-за ОРВИ.

«Ситуация непростая, но, слава Богу, не критичная. Необходимости в тотальном закрытии школ по-прежнему нет», - отметил Михаил Ведерников.