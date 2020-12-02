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Общество / Здоровье

Детскую инфекционную больницу в Пскове открыл президент России

2 декабря 2020 года, 16:27

Детский корпус Псковской областной инфекционной больницы открыл президент России Владимир Путин, передает корреспондент «Псковской правды». 2 декабря Владимир Путин вышел на прямую видеосвязь с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и главным врачом медучреждения Анастасией Повторейко

Детскую инфекционную больницу в Пскове открыл президент России

Глава региона отчитался, что строительная готовность нового корпуса составляет 100%. «Министерство обороны в очередной раз показало исключительно высокий профессионализм и мастерство, за 70 дней построив 60-местный корпус и оснастив его самым современным медицинским оборудованием», - отметил Михаил Ведерников и добавил, что во всех процессах создания детской инфекционной больницы активно участвовали региональный Минздрав и врачи. В том числе, покупка оборудования осуществлялась с учетом мнения медработников.

Глава региона поблагодарил заместителя министра обороны Тимура Иванова, который круглосуточно откликался для решения всех рабочих вопросов. Также за обеспечение финансирования строительства объекта Ведерников выразил благодарность правительству РФ и вице-премьеру Татьяне Голиковой. По словам губернатора, все проблемные моменты решались во взаимодействии с Правительством, Минздравом и Минпромторгом.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Благодаря Вашей поддержке в Новый год Псковская область входит с тремя корпусами областной инфекционной больницы общей емкостью более 360 коек», - сказал Михаил Ведерников.

С просьбой о строительстве нового медицинского учреждения к главе государства обратился Михаил Ведерников во время открытия многофункционального медцентра с филиалами в Пскове и Великих Луках, которое прошло 15 сентября. Владимир Путин одобрил строительство инфекционного отделения для детей на 60 мест в Псковской области.

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