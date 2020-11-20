Ограничительные меры из-за коронавируса в Псковской области продлены до 6 декабря

Основные меры по борьбе с коронавирусом продлены в Псковской до 6 декабря, передаёт «Псковская правда» с заседания оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью в регионе 20 ноября.
Режим самоизоляции для жителей в возрасте 65 лет и старше продлят с 23 ноября по 6 декабря.
Все руководители органов госвласти региона, муниципальных учреждений и предприятий должны способствовать переводу на самоизоляцию беременных женщин. Для других предприятий области данная мера носит рекомендательный характер.
Кроме того, рекомендовано воздержаться от командировок.
Эти меры будут отражены в поправках к указу губернатора Псковской области о противодействии распространению коронавируса.
На 6 декабря назначено следующее заседание оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью. «Посмотрим, как будет выглядеть картинка, возможно, что-то продлим, что-то, возможно, будем снимать», - отметил губернатор.