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Общество

Ограничительные меры из-за коронавируса в Псковской области продлены до 6 декабря

20 ноября 2020 года, 17:34

Основные меры по борьбе с коронавирусом продлены в Псковской до 6 декабря, передаёт «Псковская правда» с заседания оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью в регионе 20 ноября.

Режим самоизоляции для жителей в возрасте 65 лет и старше продлят с 23 ноября по 6 декабря.

Ограничительные меры из-за коронавируса в Псковской области продлены до 6 декабря

Все руководители органов госвласти региона, муниципальных учреждений и предприятий должны способствовать переводу на самоизоляцию беременных женщин. Для других предприятий области данная мера носит рекомендательный характер.

Кроме того, рекомендовано воздержаться от командировок.

Эти меры будут отражены в поправках к указу губернатора Псковской области о противодействии распространению коронавируса.

На 6 декабря назначено следующее заседание оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью. «Посмотрим, как будет выглядеть картинка, возможно, что-то продлим, что-то, возможно, будем снимать», - отметил губернатор.

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