Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Молодогвардейцы проверили цены на лекарства в 40 аптеках Пскова

14 ноября 2020 года, 17:33

В псковских аптеках есть маски, но не достаточно противовирусных препаратов. Как сообщает Псковское агентство информации, таковы результаты мониторинга, проведенного активистами Псковского регионального отделения Молодой гвардии Единой России.

Как сообщает издание, молодогвардейцы проверили наличие лекарственных препаратов и цены на них в 40 аптеках Пскова. Кроме противовирусных препаратов молодые люди обращали внимание на наличие в продаже медицинских масок и перчаток.

Цены на медицинские маски остаются в допустимом ценовом диапазоне - от 5 до 14 рублей за штуку, упаковка из 5 медицинских масок, обойдется псковичам в пределах 49 рублей. Упаковка парацетамола стоит в среднем в 12 рублей, средняя стоимость «Анаферона» составила 280 рублей, «Кагоцела» - около 230 рублей. А вот противовирусных препаратов «Гриппферон» и «Ингавирин» во многих аптеках нет.

«В современной эпидемиологической ситуации, важно знать цены на базовый набор лекарств, чтобы жители Пскова могли выбрать подходящий для них вариант. Именно для этого молодогвардейцы провели мониторинг наличия препаратов и цен них», - сообщила активистка Молодой гвардии Дарья Нестерова.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Иномарка врезалась в дерево на улице Ботвина в Великих Луках
Ушел из жизни псковский архитектор-реставратор Борис Постников
И.о. главврача Себежской РБ заболел коронавирусом
«Народное признание»: работающие в сфере услуг псковские предприятия могут получить премию в номинации «Сервис»
В 300 рублей обойдется псковским школьникам покупка проездного на декабрь
Пропавшую в сентябре жительницу Великолукского района разыскивает полиция
Еще два человека в Псковской области скончались от коронавирусной инфекции
Хоккейные борта монтируют на строящемся в Печорах ФОКОТе
Период курсирования поезда Псков – Великие Луки продлевается до 13 декабря

Комментарии

Авторизация
No comments
Девочки на миллион

Общество / Образование
12 ноября 14:56

Девочки на миллион

Псковские школьницы рассказали, как заработали деньги своим умом
Стрижка длиною в 50 лет

Общество
11 ноября 09:33

Стрижка длиною в 50 лет

«Псковская правда» узнала секреты работы старейшей парикмахерской областного центра
Почему не разогнуться?

Общество / Здоровье
10 ноября 15:55

Почему не разогнуться?

О чем может свидетельствовать боль в пояснице