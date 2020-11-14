Молодогвардейцы проверили цены на лекарства в 40 аптеках Пскова

В псковских аптеках есть маски, но не достаточно противовирусных препаратов. Как сообщает Псковское агентство информации, таковы результаты мониторинга, проведенного активистами Псковского регионального отделения Молодой гвардии Единой России.

Как сообщает издание, молодогвардейцы проверили наличие лекарственных препаратов и цены на них в 40 аптеках Пскова. Кроме противовирусных препаратов молодые люди обращали внимание на наличие в продаже медицинских масок и перчаток.

Цены на медицинские маски остаются в допустимом ценовом диапазоне - от 5 до 14 рублей за штуку, упаковка из 5 медицинских масок, обойдется псковичам в пределах 49 рублей. Упаковка парацетамола стоит в среднем в 12 рублей, средняя стоимость «Анаферона» составила 280 рублей, «Кагоцела» - около 230 рублей. А вот противовирусных препаратов «Гриппферон» и «Ингавирин» во многих аптеках нет.

«В современной эпидемиологической ситуации, важно знать цены на базовый набор лекарств, чтобы жители Пскова могли выбрать подходящий для них вариант. Именно для этого молодогвардейцы провели мониторинг наличия препаратов и цен них», - сообщила активистка Молодой гвардии Дарья Нестерова.