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Транспорт

Определены улицы Пскова, на которых появятся новые камеры фиксации нарушения

12 ноября 2020 года, 11:15

Стало известно, где в Пскове установят 22 комплекса фотовидеофиксации. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, больше всего камер видеофиксации нарушений появится на Рижском проспекте. Там установят 5 комплексов.

По два комплекса появятся на проспектах Энтузиастов и Октябрьском, на улицах Советской Армии и Леона Поземского. При этом число камер не равняется количеству комплексов, например, на перекрестках могут установить несколько камер, направленных в разные стороны.

По одному комплексу фотовидеофиксации расположатся на Крестовском и Ленинградском шоссе, а также на улицах Коммунальной, Ипподромной, Николая Васильева, Волкова, Юбилейной, Кузнецкой и Труда.

Установка камер в Пскове уже началась. Завершить работы планируется до конца года.

Всего в Псковской области до конца текущего года установят 60 комплексов. Таким образом, их станет 86.

На данный момент завершены торги по 52 комплексам фотовидеофиксации. Кроме Пскова они появятся на федеральной трассе Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Белоруссией (6 штук),  на трассе Р-56 Великий Новгород- Сольцы - Порхов – Псков (3 штуки), на М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвией (1 штука); на федеральной трассе Шимск-Старая Русса-Локня-Великие Луки (2 штуки).

Также камеры появится на региональных дорогах Пушкинские Горы – Локня (2 штуки),  Порхов – Успенье (1 штука), Опочка – Дубровка – граница с Белоруссией (1 штука), Великие Луки – Усвяты (1 штука), Псков-Гдов-Сланцы -Кингисепп- Куземкино- Краколье (4 штуки),   Неелово – Кудина Гора – Печоры (1 штука), Лудони – Павы - Боровичи (1 штука).

Кроме того, четыре комплекса будут установлены в Великих Луках, по одному - в Острове, Печорах и деревне Старый Изборск в Печорском районе.

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