Псковский Центр гигиены и эпидемиологии перестал проводить платные исследования на коронавирус

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» временно не принимает биоматериал от населения для тестов на коронавирус. Об этом сообщается в официальной группе медучреждения во «ВКонтакте».

Исследования на COVID-19 не проводят в связи с эпидемиологической ситуацией, говорится в сообщении.

Как пояснил «Псковской правде» главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук, Центр гигиены и эпидемиологии в Пскове прекратил принимать пациентов только платно. Это произошло из-за нехватки мощностей. Лаборатории Центра продолжат обрабатывать тесты от заразившихся и контактных.

Главный санитарный врач региона рекомендовал псковичам обращаться в платные клиники.