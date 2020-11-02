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Общество / Здоровье

Псковский Центр гигиены и эпидемиологии перестал проводить платные исследования на коронавирус

2 ноября 2020 года, 11:15

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» временно не принимает биоматериал от населения для тестов на коронавирус. Об этом сообщается в официальной группе медучреждения во «ВКонтакте».

Псковский Центр гигиены и эпидемиологии перестал проводить платные исследования на коронавирус

Фото из группы «ФБУЗ ЦГиЭ в Псковской области» во «ВКонтакте».

Исследования на COVID-19 не проводят в связи с эпидемиологической ситуацией, говорится в сообщении.

Как пояснил «Псковской правде» главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук, Центр гигиены и эпидемиологии в Пскове прекратил принимать пациентов только платно. Это произошло из-за нехватки мощностей.  Лаборатории Центра продолжат обрабатывать тесты от заразившихся и контактных.

Главный санитарный врач региона рекомендовал псковичам обращаться в платные клиники.

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