Первые торги на ремонт дорог по нацпроекту в 2021 году объявлены в Псковской области

Первые электронные аукционы на ремонт дорог в 2021 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» объявлены в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

На сайте единой информационной системы в сфере закупок уже разместили извещение о проведении торгов на определение подрядной организации по ремонту дороги Опочка — Красногородск — граница с Латвией. На этом участке планируют привести в порядок порядка 12 км, расположенных в Опочецком и Красногородском районах. Срок окончания подачи заявок — 3 ноября.