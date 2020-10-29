Первые торги на ремонт дорог по нацпроекту в 2021 году объявлены в Псковской области

Первые электронные аукционы на ремонт дорог в 2021 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» объявлены в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
На сайте единой информационной системы в сфере закупок уже разместили извещение о проведении торгов на определение подрядной организации по ремонту дороги Опочка — Красногородск — граница с Латвией. На этом участке планируют привести в порядок порядка 12 км, расположенных в Опочецком и Красногородском районах. Срок окончания подачи заявок — 3 ноября.
Также объявили торги на ремонт автодороги Старый Изборск — Палкино — Остров. Здесь рассчитывают отремонтировать 6,8 км в Палкинском районе. 5 ноября заканчивают принимать заявки на аукцион.
Кроме того, определили подрядчиков на ремонт переходящих на 2021 год объектов: три участка дороги Заполье — Гдов в Плюсском районе, на которых уже ведутся работы, и 2 км дороги Порхов — Дно в Порховском районе.
Всего 20 объектов значатся в первоначальном плане ремонта региональных дорог по нацпроекту БКАД в 2021 году. Ремонт дороги продолжат на трассах Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье, Неелово — Кудина Гора — Печоры, Пушкинские Горы — Локня, Великие Луки — Усвяты, Дедовичи — Дно — Костыжицы, Порхов — Успенье и на других дорогах Псковской области