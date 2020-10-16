Детям запретили посещать без взрослых торговые центры в Псковской области

В Псковской области возвращается запрет на посещение детьми без взрослых торговых центров. Такое решение озвучил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 16 октября, передаёт «Псковская правда».

Кроме того, на период осенних каникул, которые начинаются в школах Пскова с 19 октября, приостановлено действие школьных проездных в городских автобусах. Губернатор заявил, что такие меры вводятся, чтобы максимально ограничить передвижение детей.

Осенние каникулы объявлены в школах Пскова раньше обычного и продлятся не одну неделю, а две. Как пояснил губернатор, на данный момент в Псковской области на дистанционное обучение переведены 37 классов в 17 школах, при этом 75% из них приходится на Псков.

При этом Михаил Ведерникова заметил, что коронавирус выявлен лишь у каждого тысячного школьника в области. Но обратил внимание, что сейчас важно работать на упреждение развития тревожных тенденций.