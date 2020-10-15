Количество ковид-коек в больницах Псковской области при необходимости готовы удвоить, рассказал губернатор региона Михаил Ведерников в прямом эфире Россия-24.

По его словам, на сегодняшний день из 620 коек для инфицированных задействованы 509. В резерве остается 20 %. «Коечный фонд готов, медучреждения тоже. Если возникнет необходимость, мы готовы увеличить коечный фонд в 2 раза в течении 3 суток», - отметил Михаил Ведерников.

Также он заявил, что взрывного роста числа заболевших в Псковской области удалось избежать. Опасения, что это случится после возвращения жителей из отпусков или после начала нового учебного года, не оправдались.

Количество заболевших в осенний период прогнозируемо увеличивается, но не критично. «Такой результат дает несколько факторов: слаженная работа всех органов власти, ответственное отношение жителей города, учеников, родителей и педагогов. Сейчас количество заразившихся в сутки колеблется в районе 60 человек, месяц назад это число было в районе 30- 40 человек, но ситуация управляемая», - поделился глава региона.

Также он напомнил, что ограничительные меры сохраняются. «Обязательное ношение масок в общественных местах, зданиях и учреждениях. Что касается перчаток, требование сохраняется только в транспорте. По информации, которую Попова доводит до регионов, транспорт является главным местом, где можно заразиться коронавирусом», - подчеркнул губернатор.