Транспортные карты заработают в автобусах Пскова с ноября

Пополнить баланс такой карты можно в банке или банкомате. Кроме того, предусмотрен личный кабинет, который будет привязан к карте каждого пассажира. В нем можно будет пополнять счет, смотреть трансакции и историю поездок. Также рассматривается вариант установки банкоматов в точках продажи проездных, где специалисты будут подсказывать алгоритм действий при пополнении баланса.

С ноября этого года в автобусах Пскова появятся транспортные карты, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире ПАИ-life 15 октября. Это магнитные электронные карты для оплаты проезда, которые необходимо прикладывать к валидатору у кондуктора или водителя при входе в автобус.

Рассматривается три варианта использования транспортной карты: как кошелек, как проездной с ограничением в 100 поездок и как безлимитный проездной.

Первый вариант предполагает пополнение карты на любую сумму, которая не сгорит по прошествии месяца. «Бросил туда денег, грубо говоря, 500 рублей, и ездишь, когда тебе необходимо, прикладываешь эту карту, там списывается со счета, как я уже говорил, потом можно посмотреть все трансакции. Не поехал – деньги не сгорают никуда, остаются», - рассказал Елкин.

Второй вариант – абонемент на 100 поездок. Стоимость этого тарифа – 1100 рублей. «Мы прекрасно понимаем, что в среднем у людей 22-23 рабочих дня в неделю и по 4 поездки в день в рабочие дни: кто-то на работу едет с пересадками, кто-то забрать детей. Мы понимаем, что ограничиваться двумя поездками нельзя и неправильно будет», - заметил председатель комитета по транспорту.

Третий вариант проездного билета стоит 2 тысячи рублей и является безлимитным на все поездки на автобусах по городу. «Это актуально для тех, кто ездит ежедневно и очень много. 2000 рублей – это полный безлимит, т.е. люди могут купить проездной и ездить без каких-либо ограничений», -пояснил Борис Елкин.

Главное преимущество такого вида оплаты – исключение человеческого фактора: все делается электронно, а историю транзакций можно увидеть в личном кабинете.

Для гостей города останется наличный и безналичный способ оплаты. «Гости города, наверное, будут за наличку покупать или банковской картой. Наша одна из задач – уйти от наличной оплаты и наличных расчетов», - поделился Елкин.

Также он заметил, что в перспективе на такую систему планируется перевести пригородные маршруты.