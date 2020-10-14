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Общество

Следственный комитет начал проверку в Себежском доме-интернате для престарелых

14 октября 2020 года, 22:34

Следственный комитет РФ по Псковской области начал доследственную проверку о возможном нарушении санитарно-эпидемиологических правил в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Себежском районе, сообщается на сайте ведомства.

Причиной проверки послужила информация, опубликованная в СМИ, из которой следует, что в социальном учреждении выявлен новый очаг коронавирусной инфекции, и уже заразились семь сотрудников и двое постояльцев.

В связи с этим руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области Петр Крупеня поручил «провести процессуальную проверку по данной публикации на предмет нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание».

Напомним, что о новом очаге распространения коронавируса в Себежском доме-интернате для престарелых и инвалидов сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

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