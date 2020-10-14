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Экономика

Крестовский путепровод отремонтировали в Пскове

14 октября 2020 года, 21:41

Крестовский путепровод отремонтировали в Пскове. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, приемка объекта состоялась 14 октября.

Крестовский путепровод расположен на Крестовском шоссе. На участке протяженностью 523 метра прошли работы по замене старого покрытия. На тротуарах с обеих сторон путепровода уложен новый слой асфальтобетона.

Также в Пскове завершены работы по ремонту улицы Киселева на двух участках общей протяженностью 928 метров. На участках между улицами Коммунальной и Кузбасской Дивизии и между Красноармейской и Рижским проспектом подрядчик произвел работы по замене покрытия, а также заменил бортовой камень, отрегулировал высотное положение люков и заменил крышки. Ширина тротуаров доведена до проектных показателей, уложена тактильная плитка, восстановлена зеленая зона. Рядом с общежитием заасфальтирована площадка и обустроена парковка для автомобилей.

Приемная комиссия выявила несущественные недостатки, которые в ближайшее время будут устранены. Ремонт выполняло ООО «СпецТрансСервис» по контрактам с УГХ администрации города Пскова на средства Дорожного фонда Псковской области. На оба объекта было выделено более 30 млн рублей.

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