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Общество / Шоу

Псковичка Алина Виардо споет в шоу «Голос» на Первом канале

9 октября 2020 года, 10:54

Псковичка Алина Виардо споет в шоу «Голос» на Первом канале, сообщила она в своем Instagram-аккаунте. «Я очень счастлива, что наконец-то могу поделиться по-настоящему важным для меня событием - участием в шоу «Голос» на Первом. Хоть и было безумно волнительно, но это стало очень ценным этапом в моей жизни», - написала участница шоу.

Псковичка Алина Виардо споет в шоу «Голос» на Первом канале

Фото из Instagram Алины Виардо

Певица отметила, что участие в проекте началось еще год назад, когда она прошла кастинг. Это время было периодом подготовки, репетиций и ожидания. «Мне очень хочется рассказать вам о том, как проходил этот длительный период подготовок, ожиданий... Рассказать о том, как менялся репертуар, который я должна была исполнять, о том, какое было ко мне отношение на проекте и многое другое», - отметила Виардо. На своих страницах в соцсетях она поделилась с подписчиками видеодневником с поездок на «Голос».

Эфир с выступлением Алины Виардо можно посмотреть 9 октября в 21:30 на Первом канале.

Алина Виардо окончила лицей «Развитие» в Пскове, затем училась в музыкальной школе им. М. П. Мусоргского №2. Высшее образование девушка получила в Университете культуры и искусств на кафедре режиссуры и актерского мастерства в Санкт-Петербурге. 

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