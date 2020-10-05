Экс-владелец участка на Четырех углах: Если суд решит, что павильоны надо демонтировать - их демонтируют

«Если суд решит, что павильоны надо демонтировать - их демонтируют», - прокомментировал в «АиФ-Псков» ситуацию с рынком на Четырех углах в Пскове директор ООО «Империал» Николай Рассадин. Пока же, по его словам, официальных встреч с городскими властями на эту тему у него не было, а информация, полученная из неофициальных источников, достаточно противоречива.

«Мне нужно получить распоряжение администрации. Только после этого я могу пойти к арендаторам и сообщить им, что все договоры, которые заключены, расторгаются по форс-мажорным обстоятельствам. А так мне людям нечего сказать: чтобы разорвать договор аренды, я должен их предупредить за три месяца», - пояснил Николай Рассадин. Напомним, на минувшей неделе стало известно, что администрация Пскова уведомила владельцев ларьков и павильонов на Четырех углах о том, что после 1 ноября они будут демонтированы как незаконно установленные.

Николай Рассадин пояснил, что изначально на Четырех углах был один общий участок с одним кадастровым номером. В 2012 году он перешел в собственность Псковской области, но «ситуация получилась подвешенной: мы продолжали вести хозяйственную деятельность, обращались с просьбой о выкупе или об аренде этого участка, но нам постоянно отказывали в этом». Затем участок был разделен КУГИ на две части, каждой из которых был присвоен отдельный кадастровый номер. «Мы написали заявление с просьбой передать участок, на котором стоит наше недвижимое имущество, - рынок «Фавор», - в аренду. Но когда нам выдали договор аренды, он оказался с ошибками. Мы на эти ошибки указали. И в этот момент началась расклейка уведомлений: сначала нам предложили снести недостроенное здание, а теперь предлагают снести все остальное», - рассказал директор ООО «Империал».