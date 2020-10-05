Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Экс-владелец участка на Четырех углах: Если суд решит, что павильоны надо демонтировать - их демонтируют

5 октября 2020 года, 12:06

«Если суд решит, что павильоны надо демонтировать - их демонтируют», - прокомментировал в «АиФ-Псков» ситуацию с рынком на Четырех углах в Пскове директор ООО «Империал» Николай Рассадин. Пока же, по его словам, официальных встреч с городскими властями на эту тему у него не было, а информация, полученная из неофициальных источников, достаточно противоречива. 

Экс-владелец участка на Четырех углах: Если суд решит, что павильоны надо демонтировать - их демонтируют

Фото Псковского агентства информации
«Мне нужно получить распоряжение администрации. Только после этого я могу пойти к арендаторам и сообщить им, что все договоры, которые заключены, расторгаются по форс-мажорным обстоятельствам. А так мне людям нечего сказать: чтобы разорвать договор аренды, я должен их предупредить за три месяца», - пояснил Николай Рассадин.

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что администрация Пскова уведомила владельцев ларьков и павильонов на Четырех углах о том, что после 1 ноября они будут демонтированы как незаконно установленные.

Читайте также
Четыре угла: куда уедет цирк?
Николай Рассадин пояснил, что изначально на Четырех углах был один общий участок с одним кадастровым номером. В 2012 году он перешел в собственность Псковской области, но «ситуация получилась подвешенной: мы продолжали вести хозяйственную деятельность, обращались с просьбой о выкупе или об аренде этого участка, но нам постоянно отказывали в этом».

Затем участок был разделен КУГИ на две части, каждой из которых был присвоен отдельный кадастровый номер. «Мы написали заявление с просьбой передать участок, на котором стоит наше недвижимое имущество, - рынок «Фавор», - в аренду. Но когда нам выдали договор аренды, он оказался с ошибками. Мы на эти ошибки указали. И в этот момент началась расклейка уведомлений: сначала нам предложили снести недостроенное здание, а теперь предлагают снести все остальное», - рассказал директор ООО «Империал».

Читайте также
Псковский бизнес-омбудсмен о ситуации с рынком на Четырех углах: Нарушения прав предпринимателей я не вижу
«Возможно, есть какие-то серьезные планы, о которых я просто не знаю. И уже нашли на этот участок инвестора», - добавил он.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На личный контроль взял губернатор ситуацию с заболевшими школьниками в Великих Луках
13 ученикам великолукской школы стало плохо на линейке
Традицию молодёжных балов собираются возродить в Псковской области
79-летний пскович Виктор Михайлов найден погибшим
Шутки «Шоу шепелявых» теперь можно услышать на сайте ПАИ
58 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
Котов поблагодарил псковских учителей за выдержку и профессионализм
В Пскове пропал 79-летний мужчина
Строительство детской «инфекционки» стало главным событием сентября в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Два года спустя: полёт нормальный

Экономика
2 октября 17:31

Два года спустя: полёт нормальный

Как в Псковской области развивается пассажирское авиасообщение
Четыре угла: куда уедет цирк?

Экономика
30 сентября 15:32

Четыре угла: куда уедет цирк?

«Псковская правда» узнала, что ждёт рынок родом из 90-х в центре Пскова
Новая жизнь старых книг

Экономика / Я – социальный предприниматель
1 октября 11:30

Новая жизнь старых книг

Псковский предприниматель рассказал, как любовь к чтению переросла в бизнес