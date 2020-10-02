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Общество / Здоровье

Ведерников: 48 заболевших в сутки - это не мало, COVID рядом.

2 октября 2020 года, 09:27

«48 заболевших в сутки - это не мало. Прошу относиться серьезно ко всем мерам предосторожности, COVID рядом», - сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

Ведерников: 48 заболевших в сутки - это не мало, COVID рядом.
Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Больше всего случаев подтвердилось в Пскове – 16 (всего 1 тыс. 762) и Великих Луках - 12 (всего 1 тыс. 135). 5 человек заболели коронавирусом в Великолукском районе (всего 232), по 4 заболевших в Псковском (всего 468) и Островском (всего 394) районах. В Невельском районе заболели 3 человека (всего 179) и по одному в Порховском (всего 188), Опочецком (всего 88), Себежском (всего 44) и Пушкиногорском (всего 18) районах. Всего с начало пандемии 5562 подтвержденных случаев

Поправились от коронавируса за сутки 15 человек. Общее количество выздоровевших составляет 4079 человека. За весь период умерли 65 человек.

«Берегите себя, своих родных и близких, будьте здоровы!» - написал Ведерников.

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