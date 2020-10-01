Главу Бежаницкого района доставили в псковский COVID-центр

Главу Бежаницкого района Сергея Михеева доставили в псковский COVID-центр в состоянии средней тяжести, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию.

Медики утверждают, что угрозы для жизни нет. Все меры по изоляции контактных пациентов приняты, а за ситуацией следит Роспотребнадзор.

«Плохо я себя почувствовал ещё в прошлый понедельник (21 сентября), температура поднималась до 38 и 9. А уже 27 сентября меня доставили в Псковский COVID-центр, сделали КТ лёгких, взяли тест на коронавирус, он оказался отрицательным, результат второго исследования ещё не готов. Лечат меня интенсивно, ставят капельницы, уколы», - поделился глава района с корреспондентом Псковского агентства информации. Также Сергей Михеев рассказал, что из симптомов остался только кашель, а температуры не было уже три дня.

Ранее коронавирусом уже переболели глава Порховского района Виктор Степанов и глава Плюсского района Виталий Аршинов.