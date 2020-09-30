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Общество / Здоровье

До 1 ноября продлены ограничительные меры в Псковской области

30 сентября 2020 года, 18:18

Основные ограничительные меры в Псковской области продлены до 1 ноября. Соответствующие изменения внёс в указ о противодействии распространению коронавируса губернатор Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в администрации региона.

У документе прописаны мероприятия, которые пока остаются под запретов в Псковской области, а также нормы для организаций и предприятий.

Кроме того, как следует из документа, для жителей в регионе сохраняются требования по соблюдению социальной дистанции, масочного и в отдельных случаях перчаточного режима.

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