До 1 ноября продлены ограничительные меры в Псковской области

Основные ограничительные меры в Псковской области продлены до 1 ноября. Соответствующие изменения внёс в указ о противодействии распространению коронавируса губернатор Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в администрации региона.

У документе прописаны мероприятия, которые пока остаются под запретов в Псковской области, а также нормы для организаций и предприятий.

Кроме того, как следует из документа, для жителей в регионе сохраняются требования по соблюдению социальной дистанции, масочного и в отдельных случаях перчаточного режима.