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Транспорт / Инфраструктура

Гаражи снесут на улице Подвишенской в Пскове

25 сентября 2020 года, 20:28

В Пскове улице Подвишенской снесут незаконно построенные гаражи. Об этом глава города Елена Полонская сообщила в эфире ПАИ-live 25 сентября. Она отметила, что там находятся около 50 гаражей. Большую их часть уберут, поскольку на 2022-2023 года при подтверждении финансирования запланирована реконструкция второй очереди улицы Кузбасской Дивизии, которая затронет эту территорию.

Гаражи снесут на улице Подвишенской в Пскове

Фото Псковского агентства информации

По её словам, в этом году уже убрали гаражи у дома 29/31 по Рижскому проспекту. Там было порядка 20 строений, из которых только у пяти нашлись хозяева.

В целом, подчеркнула Елена Полонская, снос незаконно построенных гаражей в этом году шёл там, где начиналось строительство пристроек к дошкольным учреждениям или происходило строительство новых социальных объектов.

«В этом году благодаря слаженной работе администрации Пскова вопрос сноса незаконных гаражей и формирования общей схемы размещения гаражей сдвинулся с мертвой точки», – заявила глава города.

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