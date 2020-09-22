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Общество

Историко-краеведческий центр появится в 2022 году в здании кинотеатра «Октябрь» в Пскове

22 сентября 2020 года, 17:38

 В 2022 году откроют историко-краеведческий центр в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» на площади Ленина в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе  муниципалитета.

Историко-краеведческий центр появится в 2022 году в здании кинотеатра «Октябрь» в Пскове

Фото газеты «АиФ-Псков»

Для города это будет новый формат. Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов рассказал, что в отремонтированном здании появятся современное библиотечное пространство, художественная галерея для псковских художников, помещения для молодежных формирований, информационный туристический центр, а также будет организована видовая площадка на Кремль для его всестороннего изучения.

Также в «Октябре» будет единое фондохранилище городской историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василева. Кроме того, в структуру библиотеки войдут балконный зал для индивидуальной работы читателей, отдел международных и межрегиональных связей, онлайн зал-галерея выдающихся псковичей, зал - интерактивная витрина истории города, зал-кафе, выставочный зал «Псковская земля глазами художников и фотографов», зал хранения псковских периодических изданий и смотровая площадка.

«Помимо этого, планируем, что историко-краеведческий центр получит доступ к Президентской библиотеке, соответственно, все те информационные ресурсы, которые там располагаются, будут доступны. На сегодняшний день у нас есть доведенные денежные лимиты - бюджетная роспись. На следующей сессии Псковской городской Думы эти лимиты будем рассматривать официально, следующий шаг - объявление торгов на проектирование. Далее - результаты конкурса на строительно-монтажные работы», - заметил Александр Коновалов.

Проектировка и реконструкция историко-краеведческого центра с целью расширения площади псковской историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва проходит на основании распоряжения президента РФ Владимира Путина. На эти цели выделили 321 миллионов 230 тысяч рублей.

Реконструкцию планируют закончить в 2022 году. 

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