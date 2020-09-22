Псковская библиотека имени Василева переедет в здание «Октября»

В Пскове городская историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева переедет в здание бывшего кинотеатра «Октябрь» на площади Ленина. Об этом пишет Псковское агентство информации со ссылкой на главу администрации города Александра Братчикова.

До переезда библиотеки здание кинотеатра будет передано в муниципальную собственность и отремонтировано. На его реконструкцию городу из федерального бюджета выделены 320 млн рублей.

Кинотеатр «Октябрь» закрылся несколько лет назад. В мае 2018 года Псковское областное Собрание согласовало передачу здания в безвозмездное пользование автономной некоммерческой организации «Центр развития молодежи «Лофт». После ремонта в «Октябре» планировалось разместить киноконцертный зал на 250 мест, трансформируемое арт-пространство, зону коворкинга, выставочный зал и туристический центр.

Инвестор намеревался вложить в реконструкцию здания 70 млн рублей. В процессе работ выяснилось, что фундамент и часть стен находятся в аварийном состоянии. В итоге ремонтные работы остановились.