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Общество / Здоровье

15 новых случаев коронавируса выявили на великолукском заводе

18 сентября 2020 года, 15:29

15 новых случаев заражения коронавирусом выявили на кабельном заводе «Магна» в Великих Луках, сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на заседании оперштаба 18 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Всего на кабельном заводе заразились 24 человека. «До этого было 9 случаев. Ещё 15 случаев среди рабочих узбекской национальности, которые проживают в общежитии», - сказал Александр Нестерук.

Отметим, что первые случаи инфекции на предприятии удалось выявить благодаря тестированию, которое организовало руководство предприятия.

Всего с начала пандемии были выявлены 32 вспышки коронавируса, в которых заразился 721 человек. На данный момент на контроле остаются три очага.  Кроме завода «Магна» специалисты следят за ситуацией в двух монастырях: в Савва-Крыпецком монастыре, где заражены коронавирсом 35 человек, и Свято-Успенский, Псково-Печерский монастырь с 26-ю заражёнными.

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