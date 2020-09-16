Замдиректора ИИМК РАН: К культурному наследию Пскова нужно подходить вдумчиво и аккуратно

«После визита в такие места, как Пальмира, понимаешь , что культурное наследие — хрупкое и уничтожить его пару пустяков. Или испортить. К нему нужно подходить очень вдумчиво, очень аккуратно - каждый раз», - подчеркнула Наталья Соловьева.

По ее словам, при планировании строительства нужно посмотреть, как оно будет влиять на объекты исторического наследия, на культурный ландшафт, на соседние исторические здания. «Это предписано законом, но и думать об этом надо постоянно. Особенно в таких городах как Псков, где русский дух», - отметила специалист.

По ее словам, Москва — давно уже межнациональный город, Петербург «никогда не был русским городом, а Псков - это русская история, история государства, история его развития». «И хочется каждое звено этой цепи сохранить, приумножить, добавить что-то свое — без этого никак, иначе город не будет развиваться. Но историческая часть должна развиваться очень аккуратно. Приступая к реставрации, к реконструкции, к приспособлению исторических заданий, надо безусловно внимательнейшим образом изучить это научным экспертным сообществом. Поэтому здорово, что есть совет по культурному наследию: в Москве, в Санкт-Петербурге и в Пскове. Хочется надеяться что такие экспертные сообщества дадут возможность подходить взвешенно к каждому объекту», - сказала она.

Замдиректора ИИМК напомнила, что одним из рассматриваемых на Совете вопросов стала концепция строительства мостового перехода через реку Пскову. «Интересно, что над проектами работали студенты из МАРХИ. Их проекты немножко фантастичные, как это и всегда бывает, но это хорошо. Задача совета в том и состоит, чтобы их обсуждать и направлять в нужное русло»,- рассказала она.

При этом Наталья Соловьева подчеркнула, что «обсуждалось не то, где и когда будет мост, а его необходимость в принципе». «Я полностью поддерживаю коллег, что мост нужен. Но в каком месте, какой формы он будет, из чего его построят - это все впереди. Сначала логистика: посчитать, каковы будут нагрузки на этот мост, посмотреть уровень воды в реках, чтобы понимать какие опоры должны стоять. И уже проанализировав это, следующим этапом обсуждать проект строительства этого моста», - отметила она.

Такой же подход — «посмотреть, подумать и только потом воссоздавать» - должен быть и в вопросе о колокольне Снетогорского монастыря. «Поскольку мы «цифровики» и на сегодняшний день признано, что цифровая археология у нас одна из лучших в мире, пришла в голову мысль, что было бы здорово, например, на какой-нибудь праздник сделать световое шоу. «Поставить» на вечер лазерную колокольню и посмотреть, как это будет выглядеть. Потому что ее строительство это, во-первых, новодел, во-вторых, очень дорогое предприятие, в-третьих, не понятно, что тогда делать с теми руинированными остатками, которые есть. А в этом случае можно законсервировать остатки и сделать лазерное шоу. Присмотреться и уже потом думать, как воссоздавать», - пояснила Наталья Соловьева.

Концепции строительства моста через реку Пскову у Псковского кремля рассмотрели члены регионального совета по вопросам охраны объектов культурного наследия на установочном заседании 15 сентября. Также участники совета обсудили вопросы разработки концепции развития и сохранения ансамбля Рождества Богородицы Снетогорского монастыря.