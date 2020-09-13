Банковский сбой стал причиной задержки пенсий в Псковской области

Банковский сбой стал причиной задержки выплаты пенсий в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении на своей странице в Instagram, отвечая на поступившие к нему 11 сентября жалобы.

«Хочу проинформировать, что, действительно, пенсия не всем была начислена вовремя, связано это с системным программным сбоем в Сбербанке, причём сбой этот был не только в Псковской области, а в принципе по всей стране», - отметил глава региона. Он добавил, что деньги пенсионерам были зачислены не в первой половине дня, не как обычно, а только к 23:00.

«Прекрасно понимаю, что для получателей социальных выплат эти меры поддержки крайне важны и средства должны приходить во время. Все эти вопросы держу на контроле, мы находимся на постоянной связи с Министерством труда и социального развития, с Правительством Российской Федерации, мы вместе делаем всё возможное, чтобы люди средства получали в срок», - заявил Михаил Ведерников.