Бытовые помещения отремонтируют для работников Псковпассажиравтотранса в этом году

Комфортные условия работы создадут для персонала ГП ПО «Псковпассажиравтотранса». Об этом шла речь на рабочей встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова в Москве 10 сентября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

В частности, будут обновлены раздевалки, душевые и прачечные. Ремонтные работы пройдут в текущем году.