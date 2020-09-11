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Транспорт / Автопарк

Бытовые помещения отремонтируют для работников Псковпассажиравтотранса в этом году

11 сентября 2020 года, 11:02

Комфортные условия работы создадут для персонала ГП ПО «Псковпассажиравтотранса». Об этом шла речь на рабочей встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова в Москве 10 сентября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

В частности, будут обновлены раздевалки, душевые и прачечные. Ремонтные работы пройдут в текущем году.

Бытовые помещения отремонтируют для работников Псковпассажиравтотранса в этом году

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Псковпассажиравтотранс в целом ждет масштабная модернизация материально-технической базы.

Ранее Михаил Ведерников на своей странице в соцсети Instagram писал, что с 1972 года здания Псковпассажиравтотранс ни разу капитально не ремонтировались. Сейчас уже закончены кровельные работы на складе, завершается замена оконных блоков, начался ремонт кровли и внутренних помещений производственной зоны.

Кроме того, на встрече Михаил Ведерников и Денис Мантуров обсудили закупку новых автобусов на средства из федерального бюджета. Контракты на поставку 172 автобусов уже заключены между комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области и ООО «ГК «Современные транспортные технологии». Всего регион получит 249 автобусов. 

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