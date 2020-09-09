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Транспорт / Автопарк

249 новых автобусов поступят в Псковскую область

9 сентября 2020 года, 22:31

249 автобусов получат до конца года государственные транспортные предприятия Псковской области. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Instagram губернатор Михаил Ведерников. Данный вопрос он обсудил замминистра Минпромторга РФ Алексеем Беспрозванных.

Из 249 автобусов около 170 будут работать на пригородных маршрутах, остальные в Пскове и Великих Луках. Для городских маршрутов закупаются низкопольные автобусы.

Михаил Ведерников напомнил, что с 1972 года здания «Псковпассажиравтотранс» ни разу капитально не ремонтировались. Сейчас уже полностью выполнены работы по устройству кровли склада. В завершающей стадии находятся работы по замене оконных блоков, начался ремонт кровли и внутренних помещений производственной зоны. С целью улучшения условий труда будут полностью обновлены бытовые помещения, раздевалки и душевые.

Губернатор поблагодарил Алексея Беспрозванных за постоянное внимание к региону, а команду министерства за всестороннюю помощь и поддержку в вопросах развития Псковской области.

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