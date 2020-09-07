Заключены контракты на поставку 172 автобусов в Псковскую область

Контракты на поставку 172 автобусов заключил Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области с ООО «ГК «Современные транспортные технологии», которое выиграло электронный аукцион. Это первые три контракта на общую сумму 465 млн рублей в рамках обновления автопарка региона, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета.

В целом из федерального бюджета на закупку новых автобусов для региона выделены порядка 1,2 млрд рублей, закупить планируется более 240 транспортных средств. Обновление автопарка региона стало возможным благодаря договорённостям между куратором области - Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и губернатором Михаилом Ведерниковым.

По заключённым контрактам регион до конца года получит 111 автобусов ПАЗ-320540-22 на двухтопливном двигателе, 36 ПАЗ-4234-04 на дизельном топливе и 25 ПАЗ-320405-04 также на дизельном топливе. Вместимость этих автобусов от 42 пассажиров.

Все эти автобусы относятся ко 2-му классу. Они оснащены раздельными сидениями с двухточечными ремнями безопасности, поручнями, аппаратурой спутниковой навигации и устройством вызова экстренных оперативных служб. Новые автобусы будут работать на пригородных и межмуниципальных маршрутах, из задействуют в перевозке школьников.