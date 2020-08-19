Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

На 150 тысяч оштрафовали главврача псковской психбольницы из-за вспышки коронавируса

19 августа 2020 года, 17:00

150 тысяч рублей заплатит главный врач Псковской областной психиатрической больницы №1 в Богданово Павел Торкунов из-за вспышки коронавируса в учреждении. В отношении Павла Торкунова  возбудили административное дело по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ: совершение действий (или бездействия) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период карантина.

В июне тридцать два пациента психиатрической больницы заболели коронавирусом. 

«Меня обвинили в том, что мы не подали экстренное извещение об инфекционном заболевании - вспышке коронавируса в пятом отделении. И в том, что группа больных не была отделена от группы здоровых на том же пятом отделении», - дал комментарий Торкунов Псковскому агентству информации.


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

С подрядчиком, который не выполнил обязательства по поставке площадок ГТО, расторгли контракт
Молодой человек несколько раз ударил ножом сожителя матери
Валерий Гергиев выступит в Пскове для медиков и учителей
Новый корпус гостиницы и другие элементы инфраструктуры появились в спортивно-туристическом комплексе «Раздолье»
Председатель Собрания готов работать с руководителями любых политических взглядов
В региональном парламенте обсуждают идею сокращения числа депутатов
Александр Котов ожидает всплеска активности со стороны политиков и партий
Александр Котов: Из-за коронавируса бюджет региона недополучит значительную часть доходов
Дни экологического просвещения проходят в детских оздоровительных лагерях

Комментарии

Авторизация
No comments
«День икс»

Общество / Образование
19 августа 14:24

«День икс»

Что ждет псковских школьников после 1 сентября
Опасные мурашки

Общество / Здоровье
18 августа 11:57

Опасные мурашки

Повод для срочной консультации невролога
Живые и мёртвая

Общество / Знай наших!
17 августа 20:57

Живые и мёртвая

Как художник и поэт проводят время на берегах радонового озера в псковской глубинке