На 150 тысяч оштрафовали главврача псковской психбольницы из-за вспышки коронавируса

150 тысяч рублей заплатит главный врач Псковской областной психиатрической больницы №1 в Богданово Павел Торкунов из-за вспышки коронавируса в учреждении. В отношении Павла Торкунова возбудили административное дело по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ: совершение действий (или бездействия) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период карантина.

В июне тридцать два пациента психиатрической больницы заболели коронавирусом.

«Меня обвинили в том, что мы не подали экстренное извещение об инфекционном заболевании - вспышке коронавируса в пятом отделении. И в том, что группа больных не была отделена от группы здоровых на том же пятом отделении», - дал комментарий Торкунов Псковскому агентству информации.



