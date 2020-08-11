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Общество

Сквер на проспекте Энтузиастов в Пскове ремонтируют частями

11 августа 2020 года, 19:10

В Пскове ведутся активные работы по ремонту сквера на улице Энтузиастов. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, для обеспечения беспрепятственного прохода через парк на время ремонтных работ было принято решение обустраивать сквер частями.

На первом благоустраиваемом участке возле памятника «Стражам границы» уже разбиты дорожки, устанавливается бордюрный камень и подготавливается основание для укладки дорожных покрытий.

Напомним, в конце 2019 года в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» завершилось устройство наружного освещения в сквере, по всему парку были установлены 155 опор с 202 светодиодными светильниками на сумму 13,6 млн рублей.

Следующим этапом является озеленение и благоустройство парка Энтузиастов. До конца 2020 года в сквере планируется завершить работы по прокладыванию и ремонту пешеходных и велосипедных дорожек с нанесением разметки, озеленению территории сквера, а также установке скамеек и урн на территории парка.

Кроме того, контрактом предусмотрено благоустройство территории у памятника «Стражам границы» - покрытие ее тротуарной плиткой и подсветка мемориала. Сумма контракта составила 29,7 млн рублей.

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