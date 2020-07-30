Количество выздоровевших от COVID растет, но не время расслабляться -псковский губернатор

Количество выздоровевших по-прежнему динамично растёт, но не время расслабляться. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

По его словам, за последние сутки выздоровело 52 пациента с коронавирусом. Но за последние дни достаточно много новых случаев. Так, за сутки зарегистрировано 33 новых случая, в том числе, два — в очаге среди контактных в Псковской областной больнице.

«Сохраняйте бдительность, следуйте требованиям Роспотребнадзора, берегите себя и своих близких», - отметил Михаил Ведерников.