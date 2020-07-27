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Культура / Наследие

6,5 млрд рублей нужно для реставрации усадьбы Строгановых в Волышово

27 июля 2020 года, 10:40

6,5 млрд рублей необходимо для реставрации усадьбы Строгановых в Волышово в Порховском районе. Об этом сообщает ГТРК «Псков» по итогам выездного совещания комитета по охране культурного наследия Псковской области с представителем Росимущества, которое является собственником памятника.

6,5 млрд рублей нужно для реставрации усадьбы Строгановых в Волышово

Фото газеты "Порховский вестник"

На данный момент речь идёт о работах, направленных на сохранение памятника. В частности, будет смонтирована временная кровля на главном здании, установлены оконные и дверные проёмы. Заказчик на проведение работ — АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» выделит на кровлю 6,5 млн рублей, ещё 500 тыс. обещает найти Росимущество. Кровлю поставят в этом году.

Также на совещании обсуждался вопрос по установке ограждения вокруг усадьбы. Специалисты комитета по охране объектов культурного наследия пришли к выводу, что ограждение должно быть простым, рабица, по их мнению, самый оптимальный вариант, «потому, что сквозь нее видно, что за забором, а иначе каждому захочется перелезть».

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