21 июля в Псковской области испортиться погода

Похолодание придёт в Псковскую, Новгородскую, Смоленскую, Брянскую и Московскую области. Температура воздуха будет на 2-3 градуса ниже нормы. «То есть температурный фон будет 20-23 градуса. Неделя будет нежаркой», - пояснил Роман Вильфанд.

Также, отметил он, понижение температуры будет сопровождаться дождями. «Изрядно поднадоевшие дожди опять будут с начала недели. В понедельник возможна гроза, а во вторник - просто облачная и дождливая погода, но сумасшедших осадков мы не ждем», - сказал эксперт.