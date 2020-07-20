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Общество / Экология

21 июля в Псковской области испортиться погода

20 июля 2020 года, 09:41

21 июля в Псковской области испортиться погода, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

21 июля в Псковской области испортиться погода

Фото Елены Лешкиной

Похолодание придёт в Псковскую, Новгородскую, Смоленскую, Брянскую и Московскую области. Температура воздуха будет на 2-3 градуса ниже нормы. «То есть температурный фон будет 20-23 градуса. Неделя будет нежаркой», - пояснил Роман Вильфанд.

Также, отметил он, понижение температуры будет сопровождаться дождями. «Изрядно поднадоевшие дожди опять будут с начала недели. В понедельник возможна гроза, а во вторник - просто облачная и дождливая погода, но сумасшедших осадков мы не ждем», - сказал эксперт.

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